У російському цирку ведмідь напав на дресирувальника: оприлюднено моторошне відео

В решті-решт працівникам шапіто вдалося відтягнути ведмедя від його жертви. Чоловік, який опинився під твариною, встав на ноги і пішов за куліси без сторонньої допомоги.

У селі Вільхівка Волгоградської області РФ вистава цирку-шапіто 16 червня ледь не закінчилася трагедією.

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Як йдеться в анотації до відео з інцидентом на YouTube-каналі «Призыв 34», в самому початку номера ведмідь, якому, очевидно, не хотілося виступати, напав на дресирувальника.

«Глядачі зняли інцидент на відео, а діти досі відходять від шоку. На записі, зробленому на камеру мобільного телефону, видно, як втомлений ведмідь, ухиляючись від стусанів, хоче якнайшвидше сховатися за лаштунками, але йому не дають співробітники цирку», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті тварина нападає на одного з чоловіків з палицею, бореться з ним, а потім і зовсім валить на арену і тягає по ній. Те, що відбувається, супроводжується переляканими криками глядачів. Хтось із залу кричить: «Виведіть дітей!»

В решті-решт, працівникам шапіто вдається відтягнути ведмедя від його жертви. Чоловік, який опинився під твариною, встає на ноги і йде за куліси без сторонньої допомоги.

Увага! Відео ("Призыв 34") містить сцени насильства!