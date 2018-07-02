У Росії молода парочка серед білого дня зайнялася сексом на дитячому майданчику (відео)

Відео зняв житель одного з сусідніх будинків. За його словами, секс тривав недовго і жодних інших "свідків розпусти" поблизу не виявилося.

У російському Новосибірську сьогодні вранці перехожі та мешканці прилеглих будинків помітили пару молодих людей, яка у дворі житлового будинку займалася сексом просто на дитячому майданчику.

Відповідне відео було опубліковано на каналі "Регіон Online" в YouTube.

Відео зняв житель одного з довколишніх будинків на камеру свого смартфона. За його словами, секс тривав недовго і ніяких інших "свідків розпусти" поблизу не виявилося.

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Відео: "Регіон Online"

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Львова пристрасна парочка зайнялася сексом на даху багатоповерхівки.