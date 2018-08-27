Соціологи зафіксували різке зростання ксенофобських настроїв в РФ

Пояснити зростання ксенофобії, на думку соціологів, можна невдоволенням пенсійною реформою в РФ і погіршенням споживчих і соціальних настроїв.

За останній рік різко зросла частка росіян, які виступають за обмеження проживання в країні представників окремих національностей.

Про це повідомляє видання «Ведомости» з посиланням на дані опитування «Левада-центру». Рейтинг «небажаних» етносів очолюють роми (зростання з 17 до 32%), китайці (з 15 до 31%) і в'єтнамці (з 12 до 26%). Що стосується українців, то майже вдвічі більше росіян порівняно з минулим роком виступають за обмеження їхнього проживання в РФ (8% у 2017 році, 17 - в 2018).

«Якщо в цілому рівень етнофобії за рік зріс на 12 п. п., то частота вибору тих чи інших «неросійських» позицій збільшилася в 1,5 рази. Тобто спектр неприязного ставлення розширився», – каже соціолог «Левада-центру» Каріна Піпія. Пояснити зростання ксенофобії, на його думку, можна невдоволенням пенсійною реформою і погіршенням споживчих і соціальних настроїв.

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Зросла (з 10 до 19%) і частка громадян, які схвалюють ідею «Росія для росіян», яка знижувалася з 2014 р. 39% опитаних лояльно ставляться до дискримінаційних оголошень про здачу житла або про роботу (найбільше таких відповідей у Москві – 63%).

Крім того, з 58 до 67% зросла частка респондентів, які вважають, що уряд повинен обмежувати приплив мігрантів.