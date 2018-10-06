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"Голова хотіла дихати": у Росії чоловік встромив собі в голову ножа і вижив (відео)

14:59, 06 жовтня 2018
Русский міръ
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Росіянин встромив собі в голову ножа і залишився у свідомості / фото Mash

Ніж пройшов крізь череп, але чоловік був у свідомості. Свій вчинок він пояснив тим, що «голова хотіла дихати».

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Відео Маришка Яковлєва

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Одесі чоловік вистрибнув із сьомого поверху і залишився живий.

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Теги: #Росія#ніж