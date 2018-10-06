"Голова хотіла дихати": у Росії чоловік встромив собі в голову ножа і вижив (відео)

Ніж пройшов крізь череп, але чоловік був у свідомості.

У російському місті Ростов чоловік встромив собі в голову ножа і вижив. Більш того, він навіть зміг назвати свої паспортні дані.

Ніж пройшов крізь череп, але чоловік був у свідомості. Свій вчинок він пояснив тим, що «голова хотіла дихати».

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Відео Маришка Яковлєва

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Одесі чоловік вистрибнув із сьомого поверху і залишився живий.