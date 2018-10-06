"Голова хотіла дихати": у Росії чоловік встромив собі в голову ножа і вижив (відео)
14:59, 06 жовтня 2018Русский міръ
494 0
Ніж пройшов крізь череп, але чоловік був у свідомості.
Росіянин встромив собі в голову ножа і залишився у свідомості / фото Mash
У російському місті Ростов чоловік встромив собі в голову ножа і вижив. Більш того, він навіть зміг назвати свої паспортні дані.
Ніж пройшов крізь череп, але чоловік був у свідомості. Свій вчинок він пояснив тим, що «голова хотіла дихати».
Увага! Відео може виявитися неприйнятним для деяких користувачів.
Відео Маришка Яковлєва
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Одесі чоловік вистрибнув із сьомого поверху і залишився живий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter