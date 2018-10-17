Мінського священика звільнили за критику патріарха Кирила в соцмережах

Отець розкритикував патріарха за те, що той не приділив жодної уваги вірянам, які чекали на нього.

Священика Свято-Михайлівського православного приходу в Мінську Олександра Шрамка позбавили права служити за критичний пост про главу РПЦ патріарха Кирила в Facebook.

Як повідомляє білоруське видання TUT.by, у суботу Шрамко разом з іншими священиками зустрічав патріарха Кирила у Свято-Духовому кафедральному соборі

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«Ми стояли, ходили, чекали, і я за блогерською звичкою в твітерському стилі фотографував моменти, які здалися мені цікавими, і коментував. Фотографував охорону, яка ходить скрізь. Фотографував машину патріарха, яка під'їхала прямо до входу. Зробив запис в іронічному дусі. Потім на службі я фотографував, як стоять охоронці спиною один до одного, поруч з патріархом, тримають оборону», – розповів священик.

У своєму пості отець розкритикував патріарха за те, що той не приділив жодної уваги вірянам, які чекали на нього біля собору.

У неділю, 14 жовтня, Олександра Шрамка запросили разом з іншими священиками освячувати Всесвятський храм, але на службі почалися проблеми.

«Я одягнувся, запитав, служу, тому що не всі священики служать, деякі просто стоять в храмі. Сказали, що служу. Потім почалося щось незрозуміле: охоронці патріарха сказали, що я фотографував патріарха, впустив його престиж, все це йому не подобається. Ну і все. Спочатку просто попросили більше не фотографувати, щоб не було проблем. Я погодився. Потім сказали, що мене кличе владика, митрополит Павло. А він вже сказав: роздягайтесь, ви заборонені до служіння від сьогоднішнього дня», – розповів священик.

Як повідомляє «Радіо Свобода» 16 жовтня Шрамка запросили до Мінського єпархіального управління, де видали папір про те, що він офіційно звільнений з посади священика.

Причина звільнення – «порушення ієрейської присяги, клятвопорушення та систематичні публікації в ЗМІ повідомлень, які порочать Православну Церкву і сіють у серцях людей ворожнечу й ненависть».

Отця позбавили права служити, носити ієрейський хрест та надавати благословення.

Нагадаємо, 15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Синоду РПЦ в Мінську.