Російські полярники влаштували ножову сутичку на антарктичній науковій станції

Нападника затримали та відправили до Росії, його шлях до батьківщини тривав 11 днів.

Інженер російської антарктичної наукової станції «Беллінсгаузен» вдарив ножем у груди свого колегу – 52-літнього зварювальника.

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Як повідомляє 47news, конфлікт стався у їдальні станції 9 жовтня, його причиною стали неприязні стосунки між чоловіками..

Постраждалого доправили до лікарні найближчої країни – Чилі. Нападника затримали та відправили до Росії, де на нього прямо в аеропорту Пулково очікували поліцейські. Чоловік добирався з Антарктиди 11 днів.

22 жовтня суд обрав 54-річному нападнику міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, його підозрюють у замаху на вбивство.

Начальник Російської антарктичної експедиції, заступник директора Арктичного та Антарктичного НДІ Олександр Клепіков підтвердив інцидент та повідомив, що стан постраждалого стабільний. За його словами, подібного на його пам'яті не траплялось, наразі на станції залишаються 12 осіб.

Раніше двоє футболістів збірної Росії через зауваження побили чиновника російського уряду.