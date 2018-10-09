Двоє футболістів збірної Росії через зауваження побили чиновника російського уряду (відео)

Російські футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв вляпалися у гучний скандал.

В мережі з'явилось відео, як футболісти збірної Росії Олександр Кокорін і Павло Мамаєв побили чиновника міністерства промисловості і торгівлі РФ Дениса Пака.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, інцидент трапився в кав'ярні на північному заході Москви, куди нападник Зеніту та півзахисник Краснодара відповідно прийшли поснідати. Гравці замовили собі тільки каву, але вся їхня компанія спричиняла галас, через що отримувала зауваження. Після невдалої спроби персоналу заспокоїти Кокоріна та Мамаєва, це зробив Пак.

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На відео видно, як форвард Зеніта Олександр Кокорін, агресивно зреагував на зауваження чиновника, підійшов до нього та вдарив його стільцем. Після цього до Пака підбігла компанія і чиновник отримав удар в обличчя. Пізніше в конфлікт втрутився Мамаєв, який наніс удар комусь із людей Пака.

За інформацією каналу, чиновник очолює департамент автомобільної промисловості та залізничного машинобудування.

Влітку 2016 року Кокорін і Мамаєв замовили близько 500 пляшок шампанського Арман де Бріньяк вартістю близько 500 євро за пляшку і пригощали інших відвідувачів закладу в Монте-Карло.