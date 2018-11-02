Мешканці Брянська втомилися від галасливих дітей під вікнами та спиляли у дворі єдину гойдалку (відео)

Притягнути вандалів до відповідальності вдасться лише в тому випадку, якщо у гойдалки знайдеться власник.

Двоє жителів російського Брянська знищили єдину дитячю гойдалку у своєму дворі, тому що їм не подобалося, що під вікнами галасують діти.

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Про це повідомляє «Росбалт». У соцмережах поширилося відео, на якому гойдалку зрізають болгаркою.

Місцеві жителі подали заяву в поліцію, але не вірять, що це допоможе. Гойдалка, як виявилося, не належали ЖКГ.

Надалі стало відомо, що поліція знайшла людей, які зрізали гойдалку. Як повідомив представник УМВС регіону, покарати їх можна буде лише в тому випадку, якщо у гойдалки знайдеться власник. Він має написати заяву в поліцію, уточнити суму збитків.

У місцевій районній адміністрації пояснили, що гойдалка у дворі є загальнобудинковою власністю, і щоб їх демонтувати, потрібно рішення зборів мешканців.

Раніше повідомлялося, що в Росії водій-експедитор вивіз понад 18 тонн шоколаду на вантажівці з причепом з автостоянки, який пізніше продав для сплати боргів.