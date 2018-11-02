У Росії чоловік вкрав і продав 18 тонн шоколаду через борги

54-річний водій-експедитор, який є матеріально-відповідальною особою, завдав збитків на суму близько 2,5 млн рублів (близько 1 млн гривень за поточним курсом).

У Росії водій-експедитор вивіз понад 18 тонн шоколаду на вантажівці з причепом з автостоянки, який пізніше продав для сплати боргів, повідомила представник МВС РФ Ірина Вовк.

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Про це повідомляє РИА «Новости». Злочин скоєно у серпні 2016 року. Відзначається, що 54-річний водій-експедитор, який є матеріально-відповідальною особою, завдав збитків на суму близько 2,5 млн рублів (близько 1 млн гривень за поточним курсом).

«Слідчим управлінням УМВС Росії у Саранську завершено попереднє розслідування кримінальної справи. Наразі вона її направили до суду для розгляду по суті», - заявила Вовк.

Чоловікові загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві чоловік пограбував вітрину магазину з шоколадом. При цьому приміщення магазину чоловік не залишав. Поліцейські, що приїхали на виклик, переглянули відео з камер спостереження і з'ясували, що злодій сховався під однією з полиць магазину.