Військовим і призовникам у РФ заборонять заводити акаунти в соцмережах

Завести акаунт в соцмережах військовослужбовці можуть тільки після звільнення зі служби.

Держдума прийняла в першому читанні законопроект, що забороняє військовослужбовцям заводити облікові записи в соціальних мережах, а також повідомляти про себе інформацію в ЗМІ.

«Військовослужбовцям забороняється розміщувати в засобах масової інформації, в інформаційно-телекомунікаційній мережі „Інтернет“ інформацію (у тому числі фото-, відеоматеріали, дані геолокаціі і іншу інформацію) про себе та інших військовослужбовців, що дозволяє розкрити їх відомчу належність, інформацію щодо своєї службової діяльності або службової діяльності інших військовослужбовців, діяльності військових частин, організацій і підрозділів, у яких військовослужбовці проходять військову службу, і місце їх дислокації (знаходження)», — йдеться в документі. Про це пише «Росбалт».

Заборона буде поширюватися не тільки на військовослужбовців російської армії, але і на осіб, які проходять військову службу за призовом, пояснив на засіданні Держдуми заступник міністра оборони Микола Панков. «Норма буде поширюватися на діючих військовослужбовців, що проходять службу за призовом», — підтвердив Панков.

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За словами першого заступника комітету Держдуми з оборони Андрія Красова, нові норми торкнуться не тільки військовослужбовців, які здійснюють службу в Збройних силах РФ. «Це стосується і інших військ — Росгвардії, а також військових формувань і органів», — пояснив Красов. На членів сім'ї військовослужбовця нові вимоги поки не поширюватимуться.

Завести акаунт в соцмережах військовослужбовці можуть тільки після звільнення зі служби, зазначили в Держдумі.

За порушення заборони військовослужбовця притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

«Відповідальність буде наступати, коли військовослужбовець, наприклад, знаходиться на навчаннях і викладає інформацію, фотографується на тлі секретної техніки, показує геолокацію наших підрозділів», — пояснив депутат Держдуми Олександр Шерін. При цьому, за словами Панкова, у командирів буде можливість проконтролювати інформаційну активність своїх підлеглих.