Не морочилися: в Росії комунальники пофарбували сніг разом із дитячим майданчиком (фото)

Територія навколо об'єктів також виявилася покрита червоною і синьою фарбою.

Комунальники Ростова-на-Дону пофарбували засніжений дитячий майданчик разом зі снігом.

Автор знімків, місцева мешканка Оксана Радченко, зазначила, що робітники так недбало провели ремонт, що не схотіли навіть зчистити сніг з атракціонів і гірок та фарбували прямо поверх нього. Фотографії з місця опубліковані в групі «Ростов» у Facebook.

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Територія навколо об'єктів також виявилася покрита червоною і синьою фарбою.

«Так освоюють бюджет міста на ремонт та будівництво дитячих майданчиків. Люди не морочилися. На дитячій гірці проламана основа», — написала жінка.