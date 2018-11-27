Не морочилися: в Росії комунальники пофарбували сніг разом із дитячим майданчиком (фото)
17:19, 27 листопада 2018Русский міръ
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Територія навколо об'єктів також виявилася покрита червоною і синьою фарбою.
Комунальники Ростова-на-Дону пофарбували засніжений дитячий майданчик разом зі снігом.
Автор знімків, місцева мешканка Оксана Радченко, зазначила, що робітники так недбало провели ремонт, що не схотіли навіть зчистити сніг з атракціонів і гірок та фарбували прямо поверх нього. Фотографії з місця опубліковані в групі «Ростов» у Facebook.
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Територія навколо об'єктів також виявилася покрита червоною і синьою фарбою.
«Так освоюють бюджет міста на ремонт та будівництво дитячих майданчиків. Люди не морочилися. На дитячій гірці проламана основа», — написала жінка.
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