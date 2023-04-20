У мережі з'явилися перші фото і відео з місця подій.

Російські військові перекинули зенітно-ракетний комплекс С-400 на шосе М2-Крим під Тулою - в районі села Прудне. Вартість машини – близько 13 мільярдів рублів.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, ЗРК впав у кювет близько 10:30 ранку. Дорогу на в'їзд та виїзд із міста перекрили ближче до 12-ї. Машина лежить там досі.

Згодом з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, що ЗРК злетів у кювет та перекинувся.

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Росія посилює ППО

РФ активно посилює ППО, зокрема у Москві. Там встановили ще одну систему ППО - прямо біля станції метро.

Нещодавно в Москві на дахах адміністративних будівель почали розміщувати самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

Натомість депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов порадив бізнесу власним коштом купувати системи ППО для "захисту від українських дронів".

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