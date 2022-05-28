СБУ перехопила телефонну розмову, де жінка розповідає про дівчину, яку ґвалтували в компанії п’ятнадцятьох російських солдатів.

Російські військові почали чинити масові звірства, зґвалтування навіть на території Російської Федерації.

Так, у телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки України, росіянка розмовляє зі своїм чоловіком-окупантом і розповідає, що у прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт армії РФ, значно побільшало заяв про зґвалтування.

Дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ, зазначає, що в прокуратурі з'явилося багато заяв про зґвалтування "на території Валуйки, Уразово, Вейделевка".

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів: "Мама розповідає, що там і Владивосток приїхав до нас, Ханти-Мансійськ, Хакасія...". Також вона розповіла історію про дівчину, яка познайомилася з військовим РФ і пішла з ним на побачення, яке перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

Російський окупант наказує своїй дружині не фарбуватися, скромно вдягатися і не виходити ввечері з дому.

Як повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова, а також представники правоохоронних органів повідомляють про факти ґвалтування на захоплених росіянами територіях України окупантами українців, при цьому жертвами зґвалтування стають не лише жінки, а й діти – хлопчики та дівчатка, і навіть люди похилого віку.

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