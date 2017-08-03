У РФ солдати відзначали закінчення курсів виживання і влаштували криваву масову бійку

У військовій частині № 31612 в місті Елань Свердловській області Росії 1 серпня сталася масова бійка, повідомили в прес-службі Центрального військового округу. Повідомляється, що в бійці поранення отримали більше десяти чоловік - "кілька військовослужбовців, а також молодший офіцер, який рознімав контрактників", передає РБК.

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За даними джерел порталу Ura.ru, у бійці взяли участь надіслані в навчальний центр військовослужбовці з Туви. Групу з 60 військовослужбовців в Свердловську область надіслали для проходження курсів виживання. Перед від'їздом солдати дістали алкоголь, щоб відзначити закінчення курсів. Після цього вони з невідомих причин напали на казарму, в якій знаходилися близько 100 військовослужбовців військової частини.

В результаті, за даними порталу, ножові поранення отримали 13 контрактників та один офіцер. Постраждалих вже доставили в госпіталь. За словами джерела, для розслідування обставин події у військову частину була направлена робоча група офіцерів Центрального військового округу.

У прес-службі ЦВО спростували вживання військовослужбовцями алкоголю. Також військові спростували повідомлення про застосування холодної зброї в конфлікті.