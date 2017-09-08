Росіянка подала до суду, не отримавши задоволення від погашення кредиту

Мешканка Санкт-Петербурга Юлія Панферова подала в Савеловський суд Москви позов майже на мільйон рублів до кредитної організації через те, що при погашенні кредиту не отримала обіцяного на сайті компанії задоволення. Назва фірми не уточнюється, повідомляє РИА Новости.

Представник суду Костянтин Тимошенко підтвердив, що такий позов надійшов, але процесуальне рішення по ньому ще не прийнято.

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Як йдеться у позові, Панферова в кінці серпня взяла мікрозайм у 5 тисяч рублів. За її словами, причиною мікропозики стала стаття, розміщена на сайті організації. У ній, йдеться, що "в момент погашення боргу багато опитаних навіть відчувають внутрішнє задоволення і спокій, порівнянне з відчуттями після оргазму".

Панферова відзначає, що в якості партнера дослідження виступала кредитна фірма, послугами якої вона скористалася. "Саме ця стаття спонукала мене оформити договір мікропозики", - зазначає Панферова.

Вона додає, що виконала всі зобов'язання за договором, однак зобов'язання кредитної організації, на її думку, "виконані не в повному обсязі". "Настрій мій не покращився, а в момент погашення боргу я не відчула внутрішнього задоволення і спокою, порівнянне з відчуттями, описаними у вищевказаній статті", - пояснює вона в позові.

У зв'язку з цим жінка просить стягнути з кредитної організації 999 тисяч 999 рублів 99 копійок в якості компенсації моральної шкоди.