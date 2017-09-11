Посольство РФ "приписало" Еверест Росії (фото)

Посольство РФ у Великобританії приписало найвищу вершину світу – Еверест Росії. Відповідний твіт сьогодні з’явився у мікроблозі відомства, пише «Новое время».

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"Доброго ранку! Гора Еверест, Росія" – саме такий підпис супроводжував фото із Джомолунгмою. Однак пізніше твіт було видалено.