Посольство РФ "приписало" Еверест Росії (фото)

14:57, 11 вересня 2017
Русский міръ
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Відповідний твіт з'явився у мікроблозі російського посольства у Великобританії.

Ілюсрація / REUTERS

Посольство РФ у Великобританії приписало найвищу вершину світу – Еверест Росії. Відповідний твіт сьогодні з’явився у мікроблозі відомства, пише «Новое время».

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"Доброго ранку! Гора Еверест, Росія" – саме такий підпис супроводжував фото із Джомолунгмою. Однак пізніше твіт було видалено.

nv.ua

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Теги: #Посольство РФ#Еверест#посольство Росії присвоїло Еверест