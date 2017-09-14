У Росії яму на дорозі заклали картоплею

В Омську стався курйозний випадок. Яму на дорозі заклали картоплею. Незвичайне явище зняв підписник групи «ПП. Омськ», як пише видання "ФедералПресс".

Передплатник соцмережі «ВКонтакте» зняв на мобільний телефон яму на вулиці 50 років Жовтня, 118, яку засипали картоплею.

Читайте такожУ Єкатеринбурзі в асфальт закатали колесо припаркованої машини (фото)

Користувачі ресурсу відреагували на ситуацію з гумором. Люди припустили, що дороги в місті такі, що в них чудово проростає картоплю. Жителі помітили, що завдяки цим «нанотехнологіям» асфальт в цьому районі може прослужити навіть довше.

«По-любому, буде міцніше, ніж асфальт, який вони кладуть зараз», – відзначають жителі міста.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї кілометр дороги поклали понад 600 лежачих поліцейських.