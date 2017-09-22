Росіянин забив до смерті дружину телевізором

Суд Воронезької області засудив 35-річного жителя Семілукського району до 10 років колонії суворого режиму за вбивство дружини. Про це в п'ятницю, 22 вересня, повідомляє прес-служба СК РФ.

Це відбулося ще 28 січня 2017 року. Чоловік шукав свою цивільну дружину і знайшов її у свого друга.

Чоловіки і жінка розпивали алкоголь. Раптово п'яний чоловік "пред'явив дружині претензії щодо її знаходження в квартирі чужого чоловіка".

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Суперечка незабаром переросла в бійку. Ревнивий чоловік побив свою дружину: наносив удари руками, ногами, табуреткою і телевізором. Жінка отримала травми несумісні з життям.

В ході розслідування з'ясувалося, що засуджений погрожував вбивством знайомому, а також вчинив крадіжку майна і викрав автомобіль у односельців.