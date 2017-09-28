Росія посіла перше місце в світі за темпами зростання числа мільйонерів

Росія в 2017 році стала першою у світі за темпами зростання числа доларових мільйонерів. Про це йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report, підготовленому компанією Capgemini, пише Bloomberg.

Так, за рік кількість росіян, чий статок становить як мінімум один мільйон доларів, зросла, згідно з даними, що містяться в доповіді, на 19,7%.

У той же час загальне число доларових мільйонерів у Росії залишається відносно невисоким - близько 182 тисяч осіб. У США мільйонерів близько 4,8 мільйона чоловік, у Німеччині - 1,3 мільйона, в Китаї - 1,2 мільйона.

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Також високий зростання числа мільйонерів відзначається в Північній Америці і Європі, а от в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії) зростання числа мільйонерів дещо сповільнилося.

Як повідомляв УНІАН, загальне число мільйонерів у світі зросло майже на 8 відсотків до рекордних 16,5 мільйона чоловік з загальним капіталом 63,5 трильйона доларів.