У Росії знайдено найабсурдніший пішохідний перехід (відео)

Жителі села Онгруен Іркутської області зняли на відео "найабсурдніший" пішохідний перехід. Про це пишуть "РИА Новости".

До встановлення табличок у селі не було жодного дорожнього знаку. Глава поселення зазначає, що в Онгурені дуже мало автомобілів, а по дорозі, на якій нещодавно з'явилася "зебра", проїжджають "від сили одна-дві машини на місяць".

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Не так давно місцева адміністрація отримала розпорядження від ДІБДР, в якому говорилося, що поряд із сільською школою необхідно обладнати пішохідний перехід. "Нічого не поробиш, стовпи вкопали, знаки приколотили, а машин так і не додалося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Росії автобус зіткнувся з літаком. Інцидент стався в аеропорту, коли перонний автобус перевозив пасажирів одного з рейсів.