У Росії автобус зіткнувся із літаком

У Росії перонний автобус з пасажирами рейсу "Уральських авіаліній" зіткнувся зі літаком, який стояв в міжнародному аеропорту Єкатеринбурга Кольцово. Про це пише ТАСС із посиланням на повідомлення очевидця.

"Ми летіли рейсом U6-263 [авіакомпанії" Уральські авіалінії Москва (Домодєдово) - Єкатеринбург]. Прилетіли в Кольцово, сіли в автобус, тільки рушили і від'їхали від літака <...> було темно, пройшло, може, менше хвилини і удар був дуже різкий. Сказали, що автобус задом розвертався і ми зіткнулися з літаком ", - сказав очевидець події.

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Він додав, що водій нічого не пояснив, ні перед ким не вибачився. "На підлогу впали всі, один на одного люди потрапляли, бо ніхто не очікував, дуже сильно забилися", - додав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Росії екскурсійний автобус врізався у вантажівку, в результаті чого загинули 6 людей, ще 24 постраждали. Екскурсійний автобус, що перевозив паломників з Абхазії в Нижній Новгород, в ніч на вівторок зіткнувся з припаркованим вантажівкою на трасі М-4 "Дон" в районі Кубані. За уточненими даними поліції, водій автобуса King Long — 39-річний житель Нижнього Новгорода — допустив зіткнення з вантажівкою MAN, після чого той врізався в машину Toyota.