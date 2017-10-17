У "суворому" Челябінську люди вийшли на боротьбу з розбитими дорогами: проблемні місця прикривають стільцями (фото)

Автомобілісти, чий шлях лежить через вулицю Агалакова в Ленінському районі м. Челябінськ, більше не бояться потрапити колесом у відкритий колодязь. Винахідливі челябінці позначили проблемне місце, «прикривши" його дерев'яним стільцем.

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Фотографія зі стільцем на дорозі набрала популярність в соцмережах. Тільки в Росії колодязі закривають не як годиться, а як доведеться, пишуть місцеві ЗМІ. "Челябінськ — суворе місто. І це біля 51 школи", - прокоментували користувачі соцмереж, що побачили фотографії «прикритого» колодязя.

Сьогодні усунули неполадку, прибравши стілець з колодязя.Вул. Агалакова 44.

В Челябінську не вперше місцеві жителі виходять на боротьбу з дорожніми проблемами. Наприклад, у травні в місті з'явилося крісло. Воно закривало дірку на тротуарі. Дірку залатали, але крісло на згадку залишили.