У Росії закликали по неділях жертвувати на ікони для атомного підводного човна

У Росії оголосили збір коштів на виготовлення похідного іконостасу для атомного підводного човна К-266 «Орел». З таким проханням на адресу митрополита Антонія виступила ініціативна група, повідомляється на сайті Орловської єпархії.

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«Закликаю всіх доброходів взяти участь у зборі коштів для спорудження іконостасу на атомному підводному ракетному крейсері До-266 "Орел". Все зібране на тарілкових зборах по неділях з 3 по 17 грудня цього року настоятелям прошу здати під розписку головному бухгалтеру єпархії», - йдеться в повідомленні.

У Росії розміщення похідних храмів і іконостасів на підводних кораблях - вже традиція, додали в прес-службі.

Раніше в Росії протодиякон Андрій Кураєв поклав відповідальність за невдалий запуск «Союзу-2.1 б» з космодрому Східний на єпископа благовіщенського Лукіана, який освячував ракету-носій перед стартом.