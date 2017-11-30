Не копай іншому ями: у Росії чоловік підпалив чужий Mercedes й загорівся сам (відео)

У російській Пермі невідомий чоловік намагався підпалити Mercedes, однак випадково загорівся сам. Запис інциденту можна побачити на YouTube-каналі.

Читайте такожУ Росії очевидці виклали відео з пожежі на YouTube раніше, ніж зателефонували рятувальникам

Як видно на кадрах, чоловік облив авто чимось пальним, та спалахнув не лише Mercedes, а й він сам. З місця події зловмисник втік охоплений вогнем.

За попередньою інформацією, авто належить директору видання "Комсомольская правда".

Як повідомляв УНІАН, у російському Орлі зняли на відео автобус, охоплений вогнем, який проїхав вулицями міста.