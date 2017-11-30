Не копай іншому ями: у Росії чоловік підпалив чужий Mercedes й загорівся сам (відео)
16:31, 30 листопада 2017Русский міръ
1250
Інцидент стався у російському місті Перм.
У російській Пермі невідомий чоловік намагався підпалити Mercedes, однак випадково загорівся сам. Запис інциденту можна побачити на YouTube-каналі.
Читайте такожУ Росії очевидці виклали відео з пожежі на YouTube раніше, ніж зателефонували рятувальникам
Як видно на кадрах, чоловік облив авто чимось пальним, та спалахнув не лише Mercedes, а й він сам. З місця події зловмисник втік охоплений вогнем.
За попередньою інформацією, авто належить директору видання "Комсомольская правда".
Як повідомляв УНІАН, у російському Орлі зняли на відео автобус, охоплений вогнем, який проїхав вулицями міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter