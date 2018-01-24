У мережі шоковані відео, на якому курить дворічна дитина в Росії
18:27, 24 січня 2018Русский міръ
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Користувачі соцмереж вражені історією з дитиною-курцем й дивуються, чому її не забрали у батьків. Дехто сумнівається, що це правдива історія, а не фейк.
Інтернет-користувачів обурило відео, на якому дворічну дитину вчать курити її ж батьки
Мережу збурило відео з російського Владикавказу із маленькою дівчинкою в головній ролі.
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У ролику вона затягується, видихає дим та струшує попіл - як затятий курець. На тлі чути схвальні вигуки та сміх дорослих.
Щоби навчити такого дворічну дитину, треба добряче попрактикуватись із сигаретами, зауважують користувачі.
Як повідомляв УНІАН, у Росії з прийомної сім'ї забрали сімох дітей через "занадто довге волосся" у хлопчика.
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