Росіянин відсвяткував народження сина з повіями і застрелив одну з них

У Сибіру чоловік пострілом у голову вбив повію у ході суперечки про оплату її послуг, поки його дружина з новонародженим сином перебували в пологовому будинку.

Житель Красноярського краю святкував народження сина в компанії друзів і повій. Пізніше, не домовившись про ціну за інтимні послуги, застрелив одну з них.

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Як передає РИА Новости з посиланням на представника прокуратури, молодий батько святкував народження дитини у себе вдома в місті Мінусинськ на півдні Красноярського краю в компанії друзів і жінок, які надавали інтимні послуги за гроші, у той час як його дружина з немовлям перебувала в пологовому відділенні. Вночі між власником квартири і однією з повій стався конфлікт, пов'язаний з оплатою її послуг, у ході якого чоловік вбив її пострілом у голову.

В даний час він затриманий. Йому пред'явлено звинувачення за статтею "Вбивство", санкції якої передбачають до 15 років позбавлення волі. Він не визнає провину.

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