На церемонії були присутні близько 150 зауральських пенсіонерів-аграріїв. Ініціатором урочистого заходу виступив депутат Держдуми Олександр Ільтяков.

У селі Частоозерське трактор Т4, який встановили в якості пам'ятника до 75-річчя Курганської області, завівся після освячення.

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Про це пише Ura.ru. «Ветерани не очікували, що це робочий трактор, деякі навіть розплакалися», — зазначили очевидці.

На церемонії були присутні близько 150 зауральських пенсіонерів-аграріїв. Ініціатором урочистої установки трактора виступив депутат Держдуми Олександр Ільтяков.

Трактор Т4 випускався з середини 1960-х до кінця 1970-х років і широко застосовувався в кампанії з освоєння цілинних районів Сибіру і Казахстану.

У листопаді минулого року протодіакон РПЦ Андрій Кураєв заявив, що церква, надаючи послуги з освячення космічних ракет перед стартом, «ніколи не відповідає за якість цих послуг» і це «дуже дивно». Так протодиякон прокоментував невдалий пуск освяченого «Союз-2.1 б» з 19 супутниками на борту.