Раніше Росія дуже активно відкривала кримінальні справи щодо подій, що відбувалися за її межами.

ФСБ Росії не знайшла підстав для розслідування вбивств і викрадення двох десятків громадян РФ бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Як пише російське опозиційне видання "Можемо пояснити", відмова порушувати кримінальні справи проти хамасівців, ймовірно, пояснюється тим, що в цьому випадку довелося б включати їх до списків терористів.

Відзначається, що при нападі ХАМАС на Ізраїль було вбито 16 росіян, щонайменше 8 стали заручниками. Але ФСБ відповіла відмовою на запит петербурзького муніципального депутата Сергія Самусєва, який просив провести розслідування.

"Надана інформація прийнята до відома, разом з тим підстав для прийняття органами федеральної служби безпеки заходів реагування в даний час немає", — відповіли депутату в ФСБ на його запит про порушення справи за фактом загибелі росіян.

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Примітно, що місяцем раніше на запит цього ж депутата російська Генпрокуратура пояснила, чому не може визнати ХАМАС терористичною організацією. Тоді в прокуратурі заявили, що "не мають відомостей про судові акти щодо учасників угруповання ХАМАС і за фактами їхньої діяльності".

Як Росія "розслідувала" війну на Донбасі

У контексті відмови ФСБ розслідувати вбивства росіян дружнім до Кремля ХАМАСом слід згадати, що ще до повномасштабного вторгнення в Україну і до формальної анексії Донбасу російські "правоохоронці" регулярно відкривали кримінальні справи проти українців за участь у війні, до якої, за твердженнями самого ж Путіна, Росія не мала жодного стосунку.

Наприклад, російський Слідчий комітет дуже часто починав розслідування за фактами "обстрілів" з боку ЗСУ. Зрозуміло, дії незаконних збройних формувань на Донбасі Росію не бентежили.

У 2021 році досить скандальним став епізод, коли український журналіст опублікував відео, де він стріляє з гаубиці – чи то на лінії фронту, чи то на полігоні. Росіяни знайшли доречним відкрити кримінальну справу навіть за цим епізодом.

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