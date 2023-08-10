Жителів російського міста закликали вступати до лав руху "АТЕШ".

Учасники партизанського руху"Атеш" розклеїли в російській Самарі листівки із закликом вступати в їх ряди.

Відповідні фотографії з'явилися в Telegram-каналі "Осередки громадянського опору "АТЕШ" на тимчасово окупованих територіях України та Російської Федерації". Листівки з'явилися на під'їздах, стовпах і трансформаторних будках.

"Вступай до лав АТЕШ - ми закликаємо кожну усвідомлену людину, яка готова допомогти нам у перемозі над окупантами, вступати до наших лав. Боротьба проти окупантів триває і нам потрібні люди", - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про "АТЕШ"

"АТЕШ" - це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії. Його було створено українцями та кримськими татарами після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Восени 2022 року в Telegram-каналі руху з'явилося звернення, в якому говорилося, що його учасники мобілізувалися в російську армію, щоб руйнувати її зсередини.

У червні вони заявили, що один з агентів "АТЕШ"-військовослужбовець російських окупаційних військ підпалив комплекс зв'язку "Р-161" в Херсонській області.

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