"Небажаним" організаціям заборонено вести діяльність на території РФ.

Проекти журналістів-розслідувачів Bellingcat (Нідерланди) і Insider (Латвія) внесені в список "небажаних" в Росії.

Про це повідомляють російське пропагандистське агентство "РИА Новости" і телеканал "Дождь".

Так, Bellingcat і Insider були внесені Мін'юстом РФ до реєстру небажаних в Росії.

Це сталося після того, як Генпрокуратура РФ визнала небажаною в Росії роботу "видань-іноагентів" Bellingcat, The Insider і чеського інституту ceeli Institute.

Небажаними організаціями в Росії визнають іноземні або міжнародні неурядові організації, діяльність яких "може становити загрозу основам конституційного ладу Російської Федерації, обороноздатності країни або безпеки держави".

Таким організаціям заборонено вести діяльність на території РФ. За порушення цієї заборони передбачені адміністративні та кримінальні міри покарання.

Bellingcat відомі своїми розслідуваннями про війну Росії проти України, отруєння російського політика Олексія Навального, збиття Boeing 737 під Тегераном і малайзійського Boeing 777 росіянами біля Донецька.

Спільно з Insider журналісти Bellingcat, зокрема, випускали розслідування про те, що спецслужби РФ забезпечили фейкові паспорти для колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього лідера "ЛНР" Ігоря Плотницького, отруйників Навального.

Також публікували спільне розслідування про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки, отруєння бізнесмена Гебрева.

Напередодні ФСБ Росії стверджувала, що нібито зірвала операцію української розвідки щодо викрадення російських бойових літаків. У ній нібито брав участь журналіст Bellingcat Христо Грозєв.

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