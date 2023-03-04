За версією російської пропаганди, він влучив у порожній резервуар.

Безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба" у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", атака сталася вранці 3 березня, але про неї стало відомо тільки через добу. Пропагандисти переконують, що БПЛА влучив нібито в порожній резервуар.

"БПЛА, що прилетів з боку України та споряджений саморобним вибуховим пристроєм, врізався у порожній резервуар ємністю 3000 тонн. В результаті в резервуарі утворився отвір площею 1 кв.м", - йдеться у повідомленні.

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За даними "Бази", з підстанції евакуювали 4 людей. Постраждалих нібито немає.

Атаки безпілотників на об'єкти в РФ

Останніми днями почастішали атаки невідомих безпілотників на РФ. 28 лютого на військовому аеродромі в Єйську Краснодарського краю пролунали потужні вибухи. За даними "Схем", супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі.

Крім того, дрони добираються до Москви. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що в передмісті Коломни Московської області пролунав гучний вибух. Очевидці відзначають, що до "бавовни" було чути свист.

Москва посилює протиповітряну оборону на тлі загрози. У районі станції метро "Салар'єво" встановили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки.

Згодом у Тульській області Російської Федерації пролунав потужний вибух, і його причина поки невідома. Знайдено мертвих птахів.

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