Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки нібито немає.

У Брянській області невідомі безпілотники атакували територію нафтоперекачувальної станції "Новозибків". Вона належить компанії "Транснафта".

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", про атаку дронів заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За даними посадовця, постраждалих нібито немає. Через атаку безпілотників відключено електроенергію у селищах Мамай, Тростань, Дружба, Новське, Дубрівка. Богомаз переконує, що на це пішли для проведення "оперативних заходів".

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Атаки на нафтопроводи РФ

Росія систематично заявляє про атаки на нафтопроводи та інші об'єкти. Зокрема, сьогодні росіяни заявили, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба". Йдеться про ту, яка розташована у Брянській області. Невідомо, чи це була та сама атака, про яку заявив губернатор.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нафтопровід "Дружба" кілька разів зупиняв свою роботу. Зокрема, у жовтні 2023 року там стався витік на лінії, через яку постачають нафту до Німеччини. У листопаді Україна підняла плату за транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини, а Росія повністю припинила постачати нафту у Польщу, як покарання за санкції.

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