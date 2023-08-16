Днями Mercedes-Benz вирішив відключити російських дилерів від свого програмного забезпечення.

Російський пропагандист Володимир Соловйов з істерикою відреагував на рішення німецького концерну Mercedes-Benz відключити дилерів в РФ від свого програмного забезпечення.

"Mercedes-Benz сказав дилерам, що відключає всі російські автомобілі від обслуговування. Значить, вони продали товар, а тепер він став небезпечний? Де колективний позов до цієї компанії? Де колективний позов, спрямований проти Mercedes-Benz, з вимогою, щоб вони викупили назад всі машини, які вони продали Росії?" – видав Соловйов в ефірі свого ток-шоу.

При цьому від додав, що тепер керування цими автомобілями "потенційно небезпечне".

"Чому ми не захищаємо права російських громадян? Чому ми не розоримо цю нацистську сволоту, яка очолює концерн? Це що таке? Гроші вони отримували, зараз вони пішли з Росії з правом викупу своїх заводів, і тепер кажуть: "А, до речі, ми відключаємо оновлення". Тобто що, типу росіяни ... Це як? В якій країні це можливо? Де гігантські позови проти цих сволот з арештом всієї їхньої власності, якщо якась тут ще залишилася, з повною відмовою в праві викупу? Я взагалі вважаю, що треба багатомільярдні позови подавати і просто засудити сволот. Тобто Mercedes-Benz повністю знищив свою репутацію. Її більше немає, просто немає", – заявив пропагандист.

Примітно, що сам він, схоже, є любителем цієї марки. За даними журналістів, в автопарку Соловйова є як мінімум Mercedes-Benz Maybach S500 і кілька "бусів" Mercedes-Benz, на яких пересувається його охорона.

Інші абсурдні заяви представників РФ

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін закликав росіян не їздити до Європи. Аргументи він навів досить "оригінальні". За його словами, там росіянам загрожує небезпека, оскільки на Заході існують "біомеханоїди".

Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав новий "перл" про вступ України до НАТО. Він пригрозив, що українській владі доведеться відмовитися від Києва, щоб приєднатися до блоку.

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