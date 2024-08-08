Командир запевняє, що "нічого критичного" не сталося.

Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що його підрозділи все ще перебувають на російсько-українському кордоні.

Так він відповів на звинувачення в тому, що кадирівські батальйони кинули свої позиції відразу після початку прориву. "Усі наші підрозділи, які перебували на кордоні, досі перебувають на своїх позиціях", - запевняє він у відеозверненні.

За словами Алаудінова, прорив кордону стався далеко від їхніх опорних пунктів, а вже потім "противник безпосередньо підскочив технікою" і розбив пункти пропуску. Командир "Ахмата" визнав, що Росія більше не контролює кілька населених пунктів. При цьому він запевняє, що "нічого критичного і трагічного не сталося".

"Противник максимально намагається просуватися. Нарощує всі свої сили, які він звільнив від білоруського кордону і все кинув сюди", - додав він.

Бої в Курській області

Раніше російський проєкт ВЧК-ОГПУ повідомив, що кордон охороняли строковики і бійці "Ахмата". За їхніми даними, останні розбіглися після перших же ударів, пропустивши війська на територію Росії. Тільки в одному районі постраждали щонайменше 15 "кадирівців".

Того ж дня Алаудінов заявив, що "Ахмат" не може "перебувати на ділянці в 400 км кордону" Російської Федерації.

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