Брила льоду вбила дитину / фото УНІАН
У російському Саратові в суботу, 23 січня, брила льоду впала на дитину.
Читайте такожУ Росії бетонна плита зірвалася з даху та розчавила нову іномарку (відео)Про це з посиланням на прес-службу Слідчого комітету РФ в регіоні повідомляє Інтерфакс.
Зазначається, що брила льоду впала з даху п'ятиповерхового будинку в одному з районів міста. Травму, несумісну з життям, отримав 11-річний хлопчик. За попередніми даними, школяр гуляв з другом біля будинку. Другий хлопчик не постраждав.
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