Хлопчик отримав несумісні з життям травми.

У російському Саратові в суботу, 23 січня, брила льоду впала на дитину.

Читайте такожУ Росії бетонна плита зірвалася з даху та розчавила нову іномарку (відео)Про це з посиланням на прес-службу Слідчого комітету РФ в регіоні повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що брила льоду впала з даху п'ятиповерхового будинку в одному з районів міста. Травму, несумісну з життям, отримав 11-річний хлопчик. За попередніми даними, школяр гуляв з другом біля будинку. Другий хлопчик не постраждав.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН