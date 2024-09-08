Тепер російські пожежники щосили намагаються загасити пожежу.

У Бєлгородській області після прильоту дрона почалася пожежа на майданчику для зберігання палива.

Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, "... атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району. У результаті вибуху сталося загоряння резервуарів". Тепер російські пожежники намагаються загасити пожежу.

Як зазначає Бі-бі-сі, цей район межує з Україною. Відстань від нього до Вовчанська та Куп'янська у Харківській області становить 30 км.

До того ж журналісти звернули увагу, що в останні кілька місяців російські губернатори, звітуючи про прильоти по нафтобазах та інших цілях, весь час заявляють, що на об'єкт начебто впали уламки збитого безпілотника. Однак тепер Гладков не вжив цього формулювання.

Удари по російських НПЗ

Прильоти по російських НПЗ трапляються досить часто. Одними з найпомітніших стали атаки на нафтобази "Лукойл-Південьнафтопродукт" і "Роснефть-Кубаньнефтепродукт". Їх провели співробітники СБУ.

А 9 липня СБУ і Головне управління розвідки провели успішну операцію з ураження аеродрому, нафтопереробного заводу та електропідстанції в трьох областях РФ.

Ударами по російських НПЗ Україна хоче обмежити можливості швидкого постачання палива на фронт, а також знизити доходи РФ від поставок нафти.

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