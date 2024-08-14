Режим НС починає діяти відсьогодні. А в місто Шебекіно прилітали два дрони.

У Бєлгородській області ввели режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня.

Про це заявив глава області В'ячеслав Гладков. За його словами, обстановка продовжує залишатися "вкрай складною і напруженою". "Щоденні обстріли з боку ЗСУ. Зруйновані будинки, поранені та загиблі мирні жителі. У зв'язку з цим ухвалюємо рішення відсьогодні на всій території Бєлгородської області... оголосити НС регіонального рівня", - заявив він.

Губернатор не виключив, що у майбутньому в області також може бути введено режим НС федерального рівня.

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Пізніше російський чиновник повідомив, що двоє людей поранені внаслідок атаки дронів у Шебекинському окрузі.

Нібито один дрон атакував автобус у місті Шебекіно, внаслідок чого поранення дістав водій. А другий дрон атакував село Нова Таволжанка. Як повідомив Гладков, унаслідок атаки у дворі свого будинку було поранено чоловіка.

Ситуація в Шебекиному

10 серпня той самий Гладков заявив, що Шебекіно зазнало обстрілу, унаслідок якого постраждали троє людей і було пошкоджено лінію електропередачі, через що частина міста залишилася без світла.

Нібито внаслідок прямих влучань снарядів загорілися два приватні будинки й один комерційний об'єкт, було пошкоджено фасади та скління в трьох багатоквартирних будинках і одному соціальному об'єкті.

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