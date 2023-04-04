У Росії потрібно заборонити "Вікіпедію". З такою ініціативою на прес-конференції виступив голова Ради з прав людини в РФ Валерій Фадєєв.
"На мою думку, Вікіпедію треба закрити. Багато в чому вона зручна, але там багато спотворень, коли мова йде про політику, історію. Треба якомога швидше створити їй альтернативу і закрити Вікіпедію. Це ідеологічний, політизований продукт", - заявив він.
Спікер президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи для ЗМІ цю ідею, висловився в цілому схвально, але заявив про необхідність створити для Росії свій аналог.
"Ми знаємо, що у Вікіпедії дуже багато спотворень, дуже багато неправди, дуже багато помилок історичних, фактологічних. Тому, звичайно, створювати аналог потрібно обов'язково", - заявив він.
Слід зазначити, що в серпні минулого року в Росії вже запустили власний аналог "Вікіпедії" - "Руніверсаліс". У ній як найважливіші вказані статті під назвою "СВО Росії на Україні", "Герої СВО", "Воєнні злочини ЗСУ", "Провокація в Бучі" тощо. У них інформація про війну в Україні подається у викладі російської пропаганди.
Цензура в Росії
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський парламент ухвалив спеціальні закони, що забороняють засуджувати цю війну та загалом критикувати російську армію та її дії. У березні покарання за незгоду з агресією проти України додатково посилили.
Також незабаром після нападу на Україну російська влада вирішила заблокувати популярні західні соцмережі – Facebook та Instagram. Їх звинуватили в поширенні неправдивих відомостей про війну.
Згідно з деякими даними, зараз в Росії активно готуються до того, щоб заблокувати YouTube. Зараз соцмережа "Вконтакте" будує власну апаратну інфраструктуру, яка дасть змогу цій соцмережі взяти на себе функції YouTube після його блокування.