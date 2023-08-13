Як йдеться в розслідуванні CNN, навіть після спроби заколоту, Пригожин все ще потрібен Путіну.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, очоливши невдалий заколот, створив найбільше випробування для президента Росії Володимира Путіна за більш ніж два десятиліття його правління.

Як йдеться в розслідуванні CNN, бунт Пригожина повністю підірвав вертикаль влади Путіна, оскільки під час бунту президент РФ в телезверненні заявив, що на тих, хто встав на "шлях зради", чекає покарання, проте з ватажком "Вагнера" цього не сталося.

Цікаво, що незабаром після заколоту Пригожин з'явився в кулуарах недавнього саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, потискуючи руку високопоставленій особі з Центральноафриканської Республіки (ЦАР). Причому Пригожин, який в останні місяці з'являвся виключно в камуфляжі, цього разу вибрав сорочку-поло та джинси.

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Ще більш дивно, як російські дипломати намагаються пояснити той факт, що Пригожин залишився на волі після вбивства російських військових і кількох збитих вертольотів ЗС РФ.

Крістіан Аманпур з CNN запитав посла Росії в Сполученому Королівстві Андрія Келіна, з приводу дивної появи Пригожина після заколоту. Келін пояснив, що Путін "вирішив залишити минуле в минулому".

"Президент кваліфікував це, коли це почалося. Тепер ми визнаємо деякі героїчні подвиги груп Вагнера", - заявив Келін, натякаючи на діяльність ПВК в Бахмуті.

Експерти вважають, що ватажок "Вагнера" як і раніше має цінність для Путіна.

"Зв'язки Пригожина з Кремлем явно постраждали. Але оскільки після заколоту Путін втратив ще більше свого впливу, схоже, він вважає, що збереження Пригожина ще має якусь користь", - сказала Кендіс Рондо, директор Future Frontlines, розвідувальної служби в аналітичному центрі New America.

"На даний момент мережа підставних компаній Пригожина - найкраща страховка, яка є у Путіна, щоб зберегти російську військову економіку. Але навряд чи так буде завжди - врешті-решт щось має статися. І є велика ймовірність, що коли це станеться, ми побачимо більш видовищні події ближче до кордону між Польщею та Білоруссю", - зазначає Рондо.

Як йдеться в матеріалі, також ще є плани Пригожина на країни Африки, де ПВК "Вагнер" вже провела серію операцій.

Бунт Пригожина

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив "марш справедливості" і заявив, що йде на Москву, зупиняти міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Сталося це після цього, як армія РФ, за словами Пригожина, завдала удару по позиціях "вагнерівців".

Втім заколот тривав недовго. За 24 липня "вагнерівці" встановили контроль над Ростовом і дійшли до Московської області, збивши по дорозі кілька одиниць російської авіації. За 200 км до Москви Пригожин розгорнув колону. Після цього "бунту" ПВК "Вагнер" вирушила в Білорусь

27 липня 2023 року з'явилася інформація про те, що заколот Пригожина зрежисували спецслужби РФ. Повідомлялося, що після так званого бунту "вагнерівців" в російській армії відбувається тотальна зачистка.

9 серпня 2023 року стало відомо про те, що Пригожин розширив бізнес в РФ після заколоту. Пригожин не тільки не поніс покарання за свій бунт, а й отримав нові вигідні контракти.

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