Але, за її словами, цього не сталося, бо РФ вдарила по Києву.

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян зізналася, що зі страхом чекала "бавовну" від ЗСУ у новорічну ніч.

Як повідомила Симоньян у Telegram, усі медіаменеджери Росії провели новорічну ніч "на голках".

"Всі ми знали, що ймовірно можливі теракти/удари/що завгодно територією Росії. Ми з крижаною тривогою чекали цього, похмуро дивлячись на келих", - заявила вона.

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Спати опальна пропагандистка лягла під ранок, боячись прокинутися від дзвінка про "бавовну" в Росії. Втім, цього нібито не сталося через те, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Києва, видавши її за "бази ударних безпілотників".

"І це, звичайно, абсолютне втілення загадкової російської фрази "можемо, якщо захочемо", - підсумувала пропагандистка.

Маргарита Симоньян та її заяви про Україну

Маргарита Симоньян - головна редакторка пропагандистського Russia Today та топ-пропагандистка Кремля. Вона відкрито підтримує агресію Путіна і закликає армію РФ атакувати Україну.

Нещодавно Симоньян заявила, що росіянам потрібно боятися програти війну проти нашої країни. Вона занила, що після поразки Гаага чекає навіть на російських двірників.

Однак здоровий глузд швидко зник. Незабаром Симоньян видала, що РФ вже "взяла Київ" , а за Крим буде "третя світова війна". Після цього пропагандистка отримала "медальку" від Путіна і цинічно похвалила його кровожерливість.

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