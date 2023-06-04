Російський терорист висловився про програшні бої в Бєлгородській область та заявив, що ця територія стане "новим" Донбасом.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) висловився про програшні бої армії РФ у Білгородській області та порівняв становище російських військових з "черв'яком, що потрапив на вилку".

Гіркін у своєму Telegram передбачив, що такими темпами Бєлгородська область стане "новим" Донбасом - територією, де бойові дії йшли протягом 9 років до початку повномасштабної війни.

"Противник" поставив на вуха "густонаселену і досить заможну (за російськими мірками) область, а Кремль нічогісінько не може зробити, щоб Білгородщина не перетворилася на таке ж постійне поле бою, яким 9 років є Донбас", - вказав Гіркін.

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Він заявив, що для мінімального захисту цієї території РФ повинна сформувати ударне угруповання та створити "зону безпеки" на території Харківської області (глибиною 30-40 кілометрів). При цьому терорист вказав, що навіть цей план навряд чи вийде реалізувати, адже армія РФ, швидше за все, знову "загрузне" на полі бою, а Росія втратить навіть цей мінімальний військовий резерв.

"А противнику - тільки того і треба - у нього достатньо "другосортних" частин та формувань, щоб без особливої напруги підтримувати новостворену лінію фронту, не чіпаючи ударний резервний корпус, готовий до стрибка в напрямку Азовського моря", - вказав Гіркін.

Він резюмував, що становище у влади РФ - жах: у разі наступу на Україну з території Бєлгородської області - це перетворитися на гру "за правилами противника", але "перетерпіти" атаки на прикордонні області теж вихід "не дуже", вважає Гіркін.

"Звідси і ступор... "Куди не кинь - все клин". І залишається тільки "звиватися між зубців виделки" в надії незрозуміло на що ("а може пронесе" і все само-собою як-небудь станеться). У Кремлі зараз просто роблять вигляд, що "нічого особливого не відбувається " - так, дрібні терористичні атаки... і десь далеко. Ну, гаразд, потерплять - "Донбас терпів і вам велів" - заявив він.

Ситуація в Бєлгородській області загострилася - солдати РФ потрапили в полон

Нагадаємо, що в Бєлгородській області продовжують вести спецоперацію з повалення режиму лідера РФ Володимира Путіна місцеві партизани. У районі Шебекіно діють бійці Легіону "Свобода Росії", а також "Російського добровольчого корпусу". 1 червня вони вказали, що починають другий етап відповідно до місії. Стався танковий бій.

Напередодні в Міноборони РФ пішли на крайність та відправили туди елітний спецназ.

Сьогодні партизани у спільному відеозверненні заявили, що взяли в полон двох солдатів РФ. Вони "запросили" губернатора Гладкова зустрітися з ними в церкві для переговорів в обмін на полонених.

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