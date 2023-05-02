На росТБ заявили, що українська армія обов'язково спробує зіпсувати росіянам свято в цей "переможний" день.

В ефірі чоловіка Скабєєвої російського пропагандиста Євгена Попова місцеві "рупори" Кремля в тісному колі "визначили", на які території доведеться удар ЗСУ на початку передбачуваного контрнаступу.

Російські "експерти військової справи" заявили, що українська армія обов'язково спробує зіпсувати росіянам свято на 9 травня. Небезпека може загрожувати прикордонним територіям, а саме, Брянської області.

При цьому просунутися далі вглиб Росії ЗСУ нібито "заборонять американці", озвучив один з пропагандистів в ефірі. Йому у відповідь підіграв "глава" ефірного збіговиська Попов.

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"Якщо підрозділи регулярної армії іноземної держави захоплюють місто на нашій території то ми, з точки зору закону, фактично у військовому плані маємо право застосувати тактичну ядерну зброю", - пригрозив чоловік Скабєєвої.

Блінкен попередив про майбутній контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував, що контрнаступ ЗСУ вже "не за горами". Він зазначив, що до ескалації подій на фронті варто готуватися в найближчі тижні.

Він спростував заяву ЗМІ про те, що військова ситуація в Україні зайшла в глухий кут і закликав суспільство уважно спостерігати за подіями. Відповідне інтерв'ю Блінкен дав журналісту Fox News Бену холу.

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