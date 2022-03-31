Підозрювана повністю визнала свою провину.

Дефіцит цукру у Російській Федерації доводить громадян до крайності. У Тульській області жінка вкрала у пенсіонерки п'ять кілограмів цукру.

Про це повідомляє прес-служба регіонального УМВС РФ.

Відзначається, що інцидент стався в місті Алексін. До поліції звернулася 73-річна жінка. Вона розповіла, що в під'їзді будинку, де вона живе, на неї напали та відібрали пакет з цукром.

Правоохоронці вже затримали підозрювану. Зловмисницею виявилася 44-річна жінка, яка живе на одній вулиці з постраждалою. Вона визнала свою провину.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 161 "Грабіж" Кримінального кодексу РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. Російські війська бомблять міста, знищують інфраструктуру і масово вбивають мирне населення України. У зв'язку з цим багато країн ввели санкції проти російських фізичних і юридичних осіб.При цьому іноземні компанії і зовсім почали закривати свої виробництва і магазини в РФ, а також повністю відмовляються від російського ринку.

Водночас росіяни влаштовують бої за дефіцитні товари. Так, десятки громадян РФ потрапили на відео, коли почали вихоплювати з рук один одного сковорідки і мило.

Справжній ажіотаж викликав цукор. За нього в Росії буквально билися. Вирішили не упускати свого і шахраї. 34-річна жінка з російського Воронежа хотіла купити 16 тонн цукру, але віддала шахраям 800 тисяч російських рублів.

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