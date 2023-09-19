Держава-агресор запевняє, що в рази збільшила випуск танків і ракет в порівнянні з довоєнним рівнем.

Російський оборонний комплекс в рази наростив виробництво озброєнь. Нібито за деякими видами зброї обсяги випуску зросли в 10 разів. Про це заявив індустріальний директор комплексу озброєнь держкорпорації "Ростех" Бекхан Оздоєв.

"Йдемо вперед на крейсерській швидкості, дим з усіх труб. Наше головне завдання - забезпечити війська в зоні СВО всім необхідним. Намагаємося працювати з випередженням термінів", - заявив він.

Зокрема Оздоєв стверджує, що значно зросло виробництво танків і бойових машин на їх базі, легкоброньованої техніки, реактивних систем залпового вогню, важких вогнеметних систем, тепловізійних та інших оптичних приладів.

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"Нарощується виробництво ракет для комплексів "Кинджал", "Іскандер" і "Панцир", авіабомб, артилерійських і танкових снарядів тощо", – запевняє індустріальний директор комплексу озброєнь "Ростеху".

Також він стверджує, що корпорація удвічі наростила виробництво високоточної зброї, розширено випуск різних БПЛА.

Наскільки правдиві заяви РФ про нарощування військового виробництва

Як писав УНІАН, нещодавно газета The New York Times з посиланням на українських, європейських і американських чиновників випустила статтю, в якій розповіла про успіхи Росії в подоланні санкцій і збільшенні військового виробництва, зокрема ракет і танків – вище довоєнного рівня.

Український військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи цю статтю, висловив думку, що Росія змогла налагодити повноцінний імпорт санкційних товарів, а не просто обмежену їх контрабанду. При цьому аналітик стверджує, що деякі дані про зростання російського військового виробництва все ж завищені.

За його словами, Росія нові танки не виробляє, оскільки в даний час на території РФ немає підприємств з повним циклом такого виробництва. Те, що видається за нове виробництво, за його даними, є лише капітальним ремонтом і модернізацією того, що було на базах зберігання.

А в ГУР запевнили, що Росія не збільшила виробництво навіть ракет.

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