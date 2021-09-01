На учасників "дійства" вже написали заяву, проте керівник клубу нічого поганого в цьому не бачить.

Росіяни, члени військово-патріотичного клубу, просто на сцені Палацу культури в Ярославлі влаштували дивакуватий перформанс, який, за словами організаторів, присвятили людям з нетрадиційною орієнтацією.

Фото акції опублікував Telegram-канал Baza.

Місцеві ЗМІ пишуть, що глядачів шокував учинок юних десантників. Актори на сцені підхопили одного з товаришів на руки, поклали на нього декорацію білої цегли з написом: "Смерть п*дарам" та розбили його кувалдою.

Деякі глядачі розцінили це як заклик до убивства. Голова ярославського відділення організації ветеранів чеченської війни "Захисник" Тарас Сидорін у коментарі порталу 76.RU повідомив, що проти виконавців акції вже заявлено до поліції.

"Я не був на самому виступі, але побачив ці фото у соцмережах. Ми розглядаємо це як заклик до убивств. Заява у правоохоронні органи уже написана. У залі перебували маленькі діти. Така поведінка недопустима", – відповів екс-військовий.

Водночас керівник клубу Андрій Палачов нічого поганого у вчиненому не побачив.

"Дітки просто вирішили пожартувати й намалювали цей напис в останній момент. П*дорасам взагалі у Росії нічого робити. За що їх карати? Вони просто "д***вих" не люблять, я таких теж не люблю. Сім’я має бути традиційною: хлопчик і дівчинка, а не вся ця п***я", – заявив Палачов.

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Автор: Іван Бойко