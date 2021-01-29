В Уфі з даху моргу обрушився сніг і накрив двох росіянок. В результаті нещасного випадку обидві жінки потрапили в лікарню.
Відео події опублікував Telegram-канал «112».
На кадрах видно, як дві жінки розмовляють біля входу в будівлю, а поруч паркується вантажний автомобіль. Раптом з даху моргу обрушується гігантська брила снігу і покриває все навколо, в тому числі автомобілі, які стоять під будівлею.
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У повідомленні управління цивільного захисту міста йдеться, що аварія сталася на квітковій вулиці в Уфі.
"Постраждали жінки 1963 і 1991 років народження. Обох бригада швидкої допомоги доставила до лікувального закладу, після надання допомоги вони відпущені додому", - заявили у відомстві.
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