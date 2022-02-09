У нього нібито діагностували до 75% ураження легень.

Опального російського політика Володимира Жириновського, якого раніше госпіталізували до лікарні з ускладненнями від COVID-19, підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це ввечері в середу пише низка російських ЗМІ.

За інформацією РБК, одіозний лідер "ЛДПР" перебуває у критичному стані. "І ніяких гарантій ніхто не дає. Все ускладнюють супутні хвороби", - розповіло джерело видання.

"Зараз Жириновський знаходиться на ШВЛ, у нього 50-75% ураження легенів. До нього перестали пускати помічників. Стан політика оцінюється як важкий", - повідомив Телеграм-канал Readovka.

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Пізніше госпіталізацію Жириновського підтвердило МОЗ РФ.

"Його стан стабільний. Володимиру Жириновському надається вся необхідна медична допомога", - цитує заяву відомства "РИА Новости".

Як відомо, в грудні 2021 року Жириновський зробив сьому ін'єкцію російського препарату від коронавірусу. У розмові з пропагандистами політик стверджував, що ще жодного разу не хворів на COVID-19.

Зазначимо, Жириновський відомий своїми антиукраїнськими заявами та відкритою підтримкою російської агресії. Не так давно він зовсім закликав "бомбити Україну в новорічну ніч".