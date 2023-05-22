Гіркін за мавпячим інстинктом радів можливому напливу фруктів у РФ та не стримав емоцій.

Російський терорист Ігор Гіркін стрілкою виявився "ласуном" та не зміг стримати емоцій з приводу новин про можливий "наплив" бананів в Росію. Раніше схожою реакцією на банани відзначився південнокорейський студент.

У своїй соціальній мережі Гіркін висловився з приводу того, що банани можуть стати соціально значущими фруктами для Росії, а імпортні мита на них Мінекономрозвитку РФ планує обнулити. Відповідні дані потрапили в розпорядження видання "Известия", за підсумками наради урядової комісії з економічного розвитку РФ.

У протоколі відомства говориться, що за останні роки Росія імпортувала в рік приблизно 1,3-1,5 млн тонн бананів. Однак у 2022 році роздрібна ціна на фрукт "раптово" підскочила на тлі зниження поставок до РФ. У зв'язку з цим ретельніше "бананове питання" доручили опрацювати уряду.

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"З радістю дізнався, що Російська Федерація тепер в товарних кількостях виробляє банани...",- не втримався від реакції Гіркін.

Через кілька годин після публікації про банани він ще більше "надихнувся" і поділився зі своїми підписниками кулінарним анекдотом.

"Згадайте, будь ласка, якусь книгу про кулінарію...- Е-е-е, "Майстер і Маргарита"?- написав він.

Гіркін відзначився унікальною ідеєю про Бердянськ і Лаврова

Нагадаємо, що на минулих вихідних російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) неординарно прокоментував чутки про приїзд дочки глави МЗС РФ Катерині Винокурової (Лаврової) на весілля до брата чоловіка в Грузію.

Він поскаржився, що у сімейства Лаврових немає родичів у Києві і заявив, що тоді за візит Винокурової можна було б віддати тимчасово окупований Бердянськ.

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