Російський терорист вважає, що демони допомагають засновнику ПВК "Вагнер" вижити.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пов'язаний з окультними силами.

Ватажок "вагнерівців" одержимий бісами і за рахунок цього "виживає", вказав терорист у коментарі керівнику "Національного конгресу татар Москви" Рустему Ямалєєву.

"Я впевнений, що Пригожин одержимий бісами. На 100% впевнений - це людина одержима. Це не означає, що він божевільний, підкреслюю, він одержимий бісами, в натуральному вигляді", - вважає терорист.

Гіркін повідомив, що "бісівщина" Пригожина помітна у його стилі поведінки: "За його псевдопсихозами, за усім, що я про нього чув, кажу, що так і є... Це страшна людина - садист, психопат. Не означає, що дурний, ні, він розумний... Йому біси допомагають і вони його доведуть до певної кондиції. Це неминуче", - вказав терорист.

Гіркін фаталізував, що передбачити терміни життя Пригожина при такому розкладі - неможливо.

"Скільки він проживе, як він проживе - ми не знаємо. Ясно, що він не списаний з активних діячів нашого політичного поля", - заявив він.

Гіркін запропонував повісити Пригожина, щоб врятувати Росію

Нагадаємо, що раніше російський терорист Гіркін заявив, що для порятунку Росії засновника ПВК "Вагнер" потрібно стратити, а точніше, повісити.

Про це Гіркін висловився у своїх соціальних мережах 26 червня після невдалого бунту Пригожина. При цьому він зазначив, що це "його думка" і спосіб зберегти "державність Росії".

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