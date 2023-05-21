Російський терорист заявив, що від подібних думок у нього "волосся на голові ворушиться".

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) "акумулював" нову ідею з приводу того, як здати ЗСУ тимчасово окупований РФ Бердянськ "нетривіальним" методом.

Він запропонував на тлі "гулянь" дочки глави МЗС РФ Сергія Лаврова (в дівоцтві Калантаряна) в Грузії, відправити її на застілля в Україну. Про це терорист написав у Telegram.

Відзначимо, що вранці 20 травня ЗМІ знайшли докази того, що Катерина Винокурова (дочка Лаврова) разом з компанією друзів приїхала на південь країни, на весілля до брата свого чоловіка.

Відео дня

"Як шкода, що в Києві ніхто у Калантаряна не одружується або не виходить заміж! А то б і на Київ неодмінно злітали! А за це віддали б який-небудь жалюгідний Бердянськ, наприклад...",- вказав Гіркін.

Також він розкрив "теорію змови" про те, чому між РФ і Грузією досі відкрито авіасполучення. І вказав, що у нього від подібних думок "волосся на голові заворушилося".

Винокурова приїхала на "гуляння" до Грузії

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ "зловили" дочку Ларова Катерину Винокурову на підозрілих публікаціях в Instagram, в яких вона "красується" в одному з грузинських готелів, що нагадують п'ятизірковий Kvareli Lake Resort в місті Кахеті (південь країни). Аналогічні пости також помітили на сторінках її друзів, але пізніше компанія закрила свої соціальні мережі.

Повідомлялося, що Катерина Винокурова вирушила на "гуляння" весілля до Грузії. Йдеться про одруження брата її чоловіка Олександра Винокурова. ЗМІ підтвердили її присутність в готелі за допомогою телефонного дзвінка.

Вже об 11:00 за грузинським часом (на годину вперед від київського) незадоволені активісти зібралися під стінами готелю з вимогою видворити звідти росіян. Натовп спробував розігнати загони спецпризначення, сталися бійки. Близько 20 активістів затримали і забрали у відділення.

Вас також можуть зацікавити новини: